@vasilymaximov 21 ноября 2013г. в Киеве тоже вышло около 1000, а закончилось все бегством Януковича? Врое тот же сценарий намечается ...
-
-
-
@kosheleff2011 Не думаю. Не тот уровень накала, сильно больше внутренних войск и милиции. Это не будет иметь последствий сейчас
-
-
-
-
@vasilymaximov Да мы молодцы,только опять кто-то крикнул из кустов, ай да маршем на площадь Независимости и вся фауна джунглей потопала туда
-
-
-
@Space_Rust @vasilymaximov вот да, не понятно что за мероприятие такое, в ленте мало инфы
-
@shto_o @vasilymaximov вот протесты о попытках взымать с работоспособных граждан не платящих налоги - 200 долларов в год.
-
Loading seems to be taking a while.
Twitter may be over capacity or experiencing a momentary hiccup. Try again or visit Twitter Status for more information.