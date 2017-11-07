Я дико извиняюсь,но, как по мне, автор твита несет полную *уйню и совершенно не приемлет инакомыслие . В этом и заключаетоя долбоебизм.
-
New conversation
-
-
А я должен демократично считать приемлемым чужое мнение о том, что я проклятый русофоб-либераст, которого срочно надо расстрелять нквдшникам?
-
НКВД-центральный орган государственного управления СССР по борьбе с преступностью, аналог нынешнего МВД. Нацисты и Гитлер каким боком здесь?
- 1 more reply
-
New conversation
-
ОТЛИЧНЫЕ ЛЮДИ!!! И вам действительно не стоит "жить с ними в одной стране".Не мешайте,не завидуйте,не осуждайте!
- 1 more reply
-
-
New conversation
-
Не надо вам с ними жить. Просто уезжайте в Штаты или Израиль. Не насилуйте себя.
-
А чего он должен уезжать,таких,как он подавляющее большинство.Этих просто надо или выучить или вылечить.
-
Либерализм провозглашает права и свободы каждого человека высшей ценностью и устанавливает их правовой основой общественного и экономического порядка. Инфо для размышления
-
Господи, дети, научитесь уже спор вести. При чем здесь это? Сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. Инфо для размышления.
-
Смешно.У власти диктатура,которая разворовывает страну,а виноваты либералы,которые осмеливаются на это обращать внимание)Вопиюще))
-
Так либералы и разворовывают. Это ваши там все, гордитесь. Патриот и Сталинист никогда не будет воровать. Среди осуждённых воров-чиновников был хотя бы один искренний поклонник Сталина? То то же!
-
Воров-чиновников искренних поклонников Сталина продвигали по службе.Тогда ценились преданность,а не честность. А разве в РФ при власти либералы?
- 2 more replies
-
-
New conversation
-
А как определять чей голос значит больше, а чей меньше?
-
очевидно же, по форме черепа.
End of conversation
-
Loading seems to be taking a while.
Twitter may be over capacity or experiencing a momentary hiccup. Try again or visit Twitter Status for more information.