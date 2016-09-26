@novaya_gazeta зато теперь дурку можно взopвать без опасения задеть кого-то из своих)
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@_Jolkaigolka Это точно, а то был анекдот-врываются автоматчики в ГосДуру -Гудковы здесь? -Пригнитесь!
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@lewa2013 Было такое, -а теперь можно просто, без затей, травануть сих нелюдей) (я сегодня картинку уже твитила)pic.twitter.com/1Sh1ydhGLe
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@novaya_gazeta /если бы в левом пакете были доллары, а в правом-евро, хватило бы на всю оставшуюся жизнь! А так- бессеребреник! Но, Человек!
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@novaya_gazeta А где фото, как он "последний раз посетил туалет в ГД"?
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@novaya_gazeta @NakolenkeTV пусть в Америку едет устроится в сенат или куда там, ах ну да он там нах не нужен, он должен развалить тут все
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@novaya_gazeta @NakolenkeTV Фото дня: Гудков возвращается из Ашана ( @sssmirnov )pic.twitter.com/kjXX242qft
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@novaya_gazeta Дима, Вы молодец. Вы хороший человек. Что могли - сделали. Мы с Вами познакомились. Этого достаточно. Спасибо за все!
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