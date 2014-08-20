@mediazzzona Внучата вертухаев повылазили
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@mediazzzona те миллионы, что устали от лжи, были бы рады, если бы эти безмозглые повесились бы там сами.
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@mediazzzona @profispb Кстати, почему Путин не застрелился после геополитической катастрофы?
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@mediazzzona скажите, а где "активисты" зарабатывают на жизнь? Что у них в трудовой книжке написано? С чего они живут?
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@mediazzzona @profispb Ха-ха, им уже давно самим пора повеситься после геополитической катастрофы.
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@mediazzzona @MedvedevaOlga это значит, они вполне готовы вешать живых людей....(((
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@mediazzzona деды вешали, расстреливали, сбрасывали в шахты всех без разбору в течение 70 лет, наследнички готовятся повторить
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@mediazzzona Смотришь на таких и понимаешь как это было страшно,когда такие люди решали кому и как жить, или не жить совсем
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@mediazzzona Вот так и выглядели те,кто истребил и помогал истребить 60 млн человек за время существования"империи добра"
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@mediazzzona путин, дай отмашку! хунвейбины жаждут борьбы с внутренним врагом.
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