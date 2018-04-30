Наконец-то выложил. А то прям над нами летал, а фоток с него долго чот не было. У меня тоже Mavic Pro, но боюсь над людьми летать – видел в YT случай с падением (говорят, плохо защелкнули аккумулятор).
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Я про падения мавиков вообще не слышал, хотя над людьми, конечно, страшно летать.
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Сейчас не смог найти это видео. Там оч мало просмотров и не помню название. Но важно другое. Я сам однажды после полёта в Москве метров на 350 по высоте, меняя на земле аккумулятор обнаружил, что правая его часть не до конца сцепилась с защёлкой. Короче, теперь дважды проверяю.
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Ну я всегда проверяю надёжно ли :)
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стоит отметить, что по правилам безопасности запрещено летать над скоплением людей, над дорогами и прочей хуйней
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Сколько фотка каждая разрешением? PS. спасибо за крутые фотки
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тысяч 5, не больше
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с учетом задержек на рамках, вполне могло быть и 14. может быть и 15 или 16. кто-то мог устать ждать в очередях на рамках. но это для Москвы в пределах погрешности. такое число людей ничего не значит.
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Манямирок as is.
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а чего дрон повыше не взлетел
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Как-то слишком удобные ракурсы. Почему не видно нигде конца толпы?
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