Братья Ингуши, молимся за Вас! Пусть Бог поможет в Вашей борьбе за свободу!
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Ну они как-бы не за свободу. Они не хотят отдавать Рамзану земли с нефтью в обмен на поля с кукурузой. Тоже святое дело, но до свободы там пока еще далеко.
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Они восстали против режима. Остальное декорации. Если они сломают систему - это станет первым шагом к свободе. К свободе от путинщины, а значит к народовластию.
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Вы издеваетесь???? 488 000 населения Ингушетии сломает систему ублюдков? У Рамзана 20 000 подготовленних боевиков, дадут приказ они будут подавлять протест и все.
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Как Вы себе представляете военные действия между двумя субъектами? ОМОН вроде бы уже на стороне протестующих. Давайте посмотрим. Они сделали свой выбор. За свободу надо бороться.
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Это молящиеся
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Выдать людей совершающих намаз за протестующих- это в духе ббс
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Ещё они могут чай пить. В этот момент они перестают быть "протестующими" и становятся "пьющими"?
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Я так понимаю при молитве все мусульмане записываются русской службой BBC в протестующие? А тут как я таких фото тонны могу найти где большая толпа молящихся мусульман, все протестуют.
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20.30 по Мск. Народ не расходится.pic.twitter.com/2dyZXX1DDCThanks. Twitter will use this to make your timeline better. UndoUndo
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Вот он! Настоящий Большой Народ!Thanks. Twitter will use this to make your timeline better. UndoUndo
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Это Украина
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Это Курбан-байрам.Thanks. Twitter will use this to make your timeline better. UndoUndo
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они протестуют или молятся..?Thanks. Twitter will use this to make your timeline better. UndoUndo
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так они на коленях !Thanks. Twitter will use this to make your timeline better. UndoUndo
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