Если бы дончане не спрятали в своих квартирах то что было в "МЕТРО" то там его разграбили бы солдаты НАТО.
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Так это и есть нынешние дончане.Дблблд...pic.twitter.com/DcP9hnbu9c
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Получился прекрасный памятник русскому миру и светлому будущему молодых республик.Thanks. Twitter will use this to make your timeline better. Undo
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Не порезала бы на металл спарта, порезали бы солдаты нато!!!11Thanks. Twitter will use this to make your timeline better. Undo
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У вас вся страна примерно так выглядет, хотя ее штурмом никто не брал)
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Ещё пару лет и так будет выглядеть весь ДонецкThanks. Twitter will use this to make your timeline better. Undo
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Теперь пусть сдохнут с голода твари！Мира им захотелось, русского? Получили? Суки！Thanks. Twitter will use this to make your timeline better. Undo
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Каркас не спиздили по причине того, что технику которой можно это разобрать и вывезти они попилили раньше.Thanks. Twitter will use this to make your timeline better. Undo
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да вы тоже храбрецы. Четвертый год в центре ремонтируете.pic.twitter.com/uLP7BXc7HA
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А как там дела на Украине?https://twitter.com/harkovnews/status/914059950401507328 …
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Так и будет выглядеть вся Украина если террористы и их главари не будут уничтожены а "реинтегрируются" в Украину благодаря политики ППиКо
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С такими как ты патриотами конечно ни хера не будет :) Иди лучше помоги своему грузину получить вид на жительство в Украине у "барыг".
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Выглядит скрепно и очень духовитоThanks. Twitter will use this to make your timeline better. Undo
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А это Хлопчатобумажный комбинат в Херсоне, в котором кстати нет войны. Пидоры, они везде пидоры.pic.twitter.com/XIvft6sA6C
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громадный комбинат, экономически мертворожденный. Он мог существовать только в т.н. экономике ссср. В свободном рынке он никому не нужен.
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Тут я с вами согласен. Но всё равно можно наверное было оставить хотя-бы один-два работающих цеха.
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К сожалению это невозможно. Площадь несколько га. Котельная на одном конце, щитовая на другом. Здания разбросаны, это комплекс.
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