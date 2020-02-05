От здоровья человека порой зависит вся его жизнь. Мы бездумно используем данные природой запасы жизненных сил, полагая, что будем жить долго, и здоровья хватит до самого конца. http://www.medi-cn.ru/zabolevaniya/zabolevaniya-organov-mochepolovoj-sistemyi …
#здоровьепочек
#лечитьпочки
#каклечитьпочки
#здоровьеpic.twitter.com/zJkStNewSj
1:23 AM - 23 Apr 2020
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