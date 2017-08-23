Сотни москвичей пришли к Басманному суду поддержать задержанного режиссёра Серебренникова. Полиция пока никаких действий не предпринимаетpic.twitter.com/hlAQTj6Fup
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Сотни москвичей пришли к Басманному суду поддержать задержанного режиссёра Серебренникова. Полиция пока никаких действий не предпринимаетpic.twitter.com/hlAQTj6Fup