Свыше семи тысяч человек вышли сегодня в Праге на 20-й марш за легализацию марихуаны http://aroundprague.cz/news/prague/v-prage-proxodit-marsh-za-legalizacziyu-marixuanyi-uchastie-prinyali-tyisyachi-chelovek …pic.twitter.com/krkbhpKNYd