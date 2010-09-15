Так оно и так разрешено же
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нет. трава декриминализована, но свободной продажи нет, только по мед.рецептам
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курят, да. но купить и выращивать легально нельзя.
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Странно, почему-то у меня одно упоминание наркоты вызывает отвращение. А столько народу торчит и ещё на митинги ходит.
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Согласен, как-то не православненько! Накурятся, ходят и хихикают, нет что б водки и морды друг другу крошить!pic.twitter.com/J1oXHapK3x
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Это не вредно, только мозги сохнут, дистрофия сосудов и разрушение личности. Про несчастные случаи под дурью промолчу
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И еб@льники как у наших оппов мерзкие. Сразу видно подпитку наркотой...
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Чуйку давай. Самая лучшая из чуйской долины. Две затяжки и ха-ха поймал.
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ну вот будь моя воля, я бы во всей Восточной Европе легализовал бы героин
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