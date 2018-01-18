Якут? Какой из двойников грехи отмывает от убиенных трупов в Сирии и Украине? Сука, и никто не утопил ведь его.... Обидно
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А знаешь что, пора бы с тобой старое мудло распрощаться, твои мозги никогда не встанут на место, потому что давно в мусорке, а в башке говно!!! Жаль тебя, всегда жил в нищите и унижении и сдохнешь мира не поведав!!! Вот блядь, какой ужас!!!
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Не для того Пётр Первый окно в Европу прорубил, Чтобы нынче гавно плавало в проруби...Thanks. Twitter will use this to make your timeline better. UndoUndo
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Доктора, профессора, медицинская сестра, Академик по китам, академик по котам, С ними семьдесят студентов, Тридцать пять корреспондентов, Два редактора с корректором, Кинохроника с прожектором, Юные натуралисты И другие специалисты.
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Но на дне этой купели Кипятильники сидели Безустанно воду грели Чтобы было 33 Водолазы доложили «Пусть заходит, все готово!» Чтоб снять ролик для народа Как купался дядя Вова!
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Чего поп его фонарём не ёбнул, а?Thanks. Twitter will use this to make your timeline better. UndoUndo
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Когда веришь в бога, но больше доверяешь водолазам.Thanks. Twitter will use this to make your timeline better. UndoUndo
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Через пару лет будет такpic.twitter.com/Ri5Po6wccGThanks. Twitter will use this to make your timeline better. UndoUndo
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Все, вся лента засрана куском ***** в проруби..Thanks. Twitter will use this to make your timeline better. UndoUndo
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всего один водолаз мог изменить ход истории
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Да там этих водолазов по периметру не меньше сотни притоплено.
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Не думал, что говно в проруби так популярно! Новый тренд ептить!Thanks. Twitter will use this to make your timeline better. UndoUndo
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Валенки зачетные.Thanks. Twitter will use this to make your timeline better. UndoUndo
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Воду подогревали?Thanks. Twitter will use this to make your timeline better. UndoUndo
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А парок от минусовой температуры воздуха при плюсовой температуре воды не должен быть? Простите необразованную
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А знаете почему
@navalny и ему подобные не ныряли в прорубь? Такие просто всплывают сразу
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Я почти каждую неделю больше 20 лет погружаюсь в прорубь. А эти понты с попами и камерами - полное дерьмо.
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Молодец
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