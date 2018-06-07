Бля, что у вас там случилось
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либо завод взорвался либо огромная заправка на нем весь город подпрыгнул у многих выбило окна
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надеемся все выживут... потому что судя по десяткам машин скорой помощи задело многих...
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Д лол, взрыв и в НиНо слышали, и как сами сказали, "город подпрыгнул". Там просто не могло обойтись без погибших
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Блен уже 38 пострадавших...((
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на самом деле не очень удивлена надо было видеть мои глаза когда шатался дом ясен пень что в самом месте аварии пиздец намного сильнее
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Жесть .. осторожно там
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Это в России? Или в Украине?
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спрашиваешь?) такое возможно лишь в россии
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Просто в Украине есть такой город Днепродержинск((( я перепутала просто сорри
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