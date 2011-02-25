Вам надо ещё чаще обливать информационными фекалиями саму полицию, как вы любите это делать. Плюёте в колодец, а потом с возмущением нюхаете воду в своей же кружке.
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А вроде столица, 21 век, а методы Собянина как канализация в средневековье. ПозорThanks. Twitter will use this to make your timeline better. UndoUndo
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Дорогая Любовь, а чего вы ждали когда лезли в политику? Политика - это самое грязное дело и не обмазаться там фекалиями не получится. Привыкайте, дальше будет только хуже.
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А чего другим кандидатам ни какие мешают, раз это всё «грязная политика»??? В других странах почему такой хрени даже представить невозможно?!
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А Лёха Навальный разве не мочит едросов? А в других странах тебе просто подкладывают горничную в постель, а потом шантажируют, как это было с Домиником Стросс-Каном.
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Как он их мочит?) тоже гавном поливает их кубы или подписные листы рвёт? Если бы хоть кто-то сделал подобное в отношении едроса, ему уже святила уголовка, а так полное бездействие полиции. Это считается демократическими выборами, просто «грязной политикой»? Бред.
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А Соболевских сборщиков кто облил? Что уже проведено расследование и было решение суда или очередное хайли лайкли.
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А я что-то говорила о том кто их облил?! Мозгом свои маленьким думай! Кто ещё испытывает такие трудности со сбором подписей??? Никто! Это ни какая-то, упомянутая тобой, «грязная политика», это конкретно целенаправленные действия против одной команды!
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так гавно сами менты и подвозят... Мероприятие ответственное .
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Говном кидаться это это это я прям не знаю что сказать про мэрию и их титушек...
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так они и есть говно,подлое и трусливое, чем им еще кидаться, не цветами-же
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"Постоять за Россию" Ожидание - на объятом пламенем танке идёшь в атаку. Реальность - срёшь в бутылку.Thanks. Twitter will use this to make your timeline better. UndoUndo
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собянин в прямом смысле обосрался от предстоящих выборовThanks. Twitter will use this to make your timeline better. UndoUndo
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Как похорошела Москва при Сергее "Ведро говна" Собянине!Thanks. Twitter will use this to make your timeline better. UndoUndo
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Как же сильно мэрия боится. Удачи
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