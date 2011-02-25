Провокаторы в масках у МФЦ Пресни облили сборщиков подписей фекалиями. Вызвали полицию. Через 5 минут те же провокаторы облили мой куб на 1905 года, полиция в метро всё видела, но не отреагировала!!!pic.twitter.com/G4KRjW1BLO