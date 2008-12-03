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вот интересно, а если бы в Берлине запустили троллейбусы «на Москву», что бы сейчас у нас творилось?
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Все пасажиры мечтали бы уехать на Берлин. Но к сожалению троллейбус шёл только до Беляево.
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ещё лучше будет трамвай "На Берлин!", а если бы вагон метро - вообще прекрасно
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Извините, это какой маршрут, шестидесятый? До Берлина едет или в депо заворачивает?
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— Но… я же в Свиблово хотел… — сказано на Берлин, значит, на Берлин!
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Веселлй блокады..жаркого сталинграда...отрывной курсклй дуги...долбоебы
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